Kaamos hüppab Läti turule

Kaido Jõelehe asutatud Kaamos Groupi kuuluv Kaamos Kinnisvara otsib kohta kasvamiseks Läti turul. Foto: Raul Mee

Kaamos Kinnisvara alustab veel selle aasta lõpus esimese arendusprojektiga Lätis, ehitades Riiga, Daugava jõe paremal kaldal asuvale krundile kaks kortermaja kokku 132 korteriga.

Kaamose arendusjuhi Ivar Vahteri sõnul on Läti turul ennekõike nõudlus just uute korterite järele, mille ruutmeetri hinnatase ei ületaks 2000 eurot – Kaamose esimene arendus Divi Krasti on suunatud just sellele segmendile.