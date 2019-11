Raadiohommikus: värsked muljed Slushilt, Patarei vangla tulevik ja halvav postistreik Soomes

Postiljon Tamperes, Soomes Foto: Shutterstock

Reedeses hommikuprogrammis keskendume paljuski meie põhjanaabritele soomlastele: räägime nii Soomes käiva streigi mõjust kui ka idufirmade konverentsist Slush.

Esiteks on alates 11. novembrist kestnud Soomes postitöötajate streik, mis halvab mitut äri ning n-ö sümpaatiastreigile on mõelnud ka nii lennunduse kui ka merenduse töötajad. Miks nii läks ja kuidas võib see mõjutada Eestis pakkide kohaletoomist, räägib Omniva pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister.

Teiseks algas neljapäeval Helsingis idufirmade aasta üks tähtsamaid konverentse Slush. Värskeid muljeid kohapealt jagab Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

Patarei vangla suleti 2002. aastal, uut omanikku hakkas riik esmakordselt otsima 2008. aastal, kuid oksjon tulemusi siis ei toonud. Nüüd leidis enampakkumine lõpuks võitja, kelleks osutuks Urmas Sõõrumaa firma Nikolai Esimene OÜ. Milline võiks olla pika ajalooga mälestise tulevik? Sellest räägime Urmas Sõõrumaaga.

Ei saa taas üle ega ümber Coop Panga aktsiate märkimisest: neljapäeva õhtul korraldas Investor Toomas ürituse "Kogu tõde Coop Panga IPOst: märkida või mitte?". Mis sealt kõlama jäi, räägib börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Pille Ivask, Viivika Rõuk ja Indrek Mäe arutavad selle üle, mida investor Toomas ja Äripäeva töötajad üldiselt otsustavad teha Coop Panga aktsiaga. Avaldame oma seisukohad sel nädalal tuliselt käima läinud maksudebatis.

12.00–13.00 "Läbimurre: Saksa eri". Saates on külas kodukasutajatele nakkushaiguste kiirteste arendava ja meditsiiniseadmeid müüva ettevõtte Selfdiagnostics juhatuse liige Marko Lehes. Ettevõtel on Saksamaal oma arenduskeskus ja kui osad ettevõtted poevad nahast välja, et sinna turule välja murda, siis seda ettevõtet kutsus Saksamaale riik isiklikult. Ettevõte on Saksamaal number üks HIV-kodutestide müüja ning praegu tehakse tööd selle nimel, et saaks peagi müüki paisata gripi kiirtesti.

Lisaks kuulame saates telefoniintervjuud pikaaegse Siemensi juhi ja praeguse Saksa Automaatika tegevjuhi Ats Aluperaga, kes räägib sakslaste töökultuurist. Saatejuht on Kaisa Gabral.

13.00–14.00 "Kullafond". Mölakana käituv töötaja toob organisatsioonile vaieldamatult kahju ja õnnetuseks on see probleem levinum, kui enamik esmapilgul ehk arvaks. Kuidas mölaklikku käitumist teadvustada ja ära tunda ning mida selle vastu ette võtta, sellest räägivad Äripäeva raadio kullafondi kuuluvas saates "Juhtimislabor" koolitajad ja kootsid Jaana Liigand-Juhkam ja Raimo Ülavere. Saadet juhib Signe Rummo.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu raadiosaates tuleb juttu tööstuste digitaliseerimisest, automatiseerimisest ja robotiseerimisest ning selle mõjust ettevõttele. Kuidas on Eesti ettevõtete digitaalne seisukord, räägib professor Jüri Riives, kes on Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC OÜ juhatuse esimees ja uurimiskava juht. Saadet juhib Mart Opmann.

