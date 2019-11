Ettevõtjad nõuavad muutust: nii võiks ju õhtuse autosõidu ka ära keelata

Foto: Andras Kralla

Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda ja Eesti Advokatuuri äriõiguskomisjon toetavad idufirmade algatatud eelnõu, millega antakse osanikele endile võimalus valida, kas nad soovivad teha osaühingu osadega tehinguid notari juures või mitte.

„Küsimus ongi ju selles, kas oleme ühiskonnana valmis liikuma vabama ja usaldusel põhinevama ärimaastiku poole või mitte. Mina tahaks uskuda, et oleme. Kui meil on liikluses inimesi, kes lähevad purjuspäi rooli, siis kas oleks õige näha ette piisavad meetmed nendega tegelemiseks või oleks õigem keelata ära pärast kella 10 õhtul Eestis autode kasutamise, kuna sellel ajal on risk kõige suurem,“ toob võrdluse Eesti Advokatuuri äriõiguskomisjoni esimees Karin Madisson