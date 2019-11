Erik Sakkov: targad inimesed ei taha enam midagi öelda

Erik Sakkov pole enda sõnul mees, kes ülearu palju analüüsiks ja põeks, kuid leidub siiski üht-teist, mis südame sügavalt valutama paneb.

„Me ei suuda ühtse rahvana enam mitte midagi ära teha. Me ei suuda milleski kokku leppida, ei suuda üksteisega rääkida teineteist solvamata ja nii, et sellest kisa ei tõuseks. Kuhu me nii jõuame?“ küsib ta novembrikuu Gentlemanile antud intervjuus.