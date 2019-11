Töö ei ole elu, vaid osa elust

„Lülitage enda töötelefon välja, ärge meile väljaspool tööaega lugege ning uskuge – mitte midagi ei juhtu,“ ütles psühholoog Rita Rätsepp selle kohta, kuidas mitte läbi põleda. Foto: Patrik Tamm

Just nii arvab psühholoog Rita Rätsepp, kes õpetab, kuidas töötaja peaks läbipõlemisohu ära tundma ning annab soovitusi, mil viisil enda vaimse tervise eest hoolitseda.

Rätsepa sõnul viitab läbipõlemise ohule kas või see, et inimene ei suuda väljaspool tööaega töistest mõtetest lahti lasta. Näiteks on töömõtete tõttu keeruline uinuda või sunnivad need töötaja ärevate mõtetega ärkama. „Kui need on ühekordsed episoodid, pole midagi valesti, aga kui see on pidev ja igapäevane muster, kus töömõtted sind saadavad, oled nagu orav rattas – see on ohukoht,“ rääkis Rätsepp Äripäeva raadio saates "Töö ja palk".