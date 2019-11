Musk: Tesla elektrimaasturi on tellinud juba 200 000 inimest

Tesla asutaja ja omanik pidi eelmisel neljapäeval toimunud uue elektrimaasturi Cybertruck esitlusel käsi laiutama, kuna uudse disainiga maasturi kuuli- ja löögikindlad küljeaknad purunesid. Foto: AP/Scanpix

Tesla looja Elon Musk teatas eile Twitteris, et kolme päeva jooksul pärast mõnevõrra ebaõnnestunud Tesla Cybertrucki esitlust on elektrimaasturile eeltellimuse esitanud juba 200 000 inimest.

Pärast eelmisel neljapäeval toimunud esitlust on Musk pidevalt hoidnud enda Twitteri jälgijaskonda kursis mitu tellimust Cybertruckile on tehtud. Kui Musk teatas pühapäeva hommikul, et broneeritud on juba 146 000 elektrisõidukit, siis pühapäeva õhtul postitas ta Twitterisse sõnad „200K“ ehk 200 000, vahendas Reuters.