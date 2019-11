Eestlastel võimalus digitaliseerida 4 triljoni USA dollari suurune majandus

Nortali Saksamaa ärisuuna juht Taavi Einaste märkis Eesti-Saksa majanduskonverentsil, et Saksamaa on 4 triljoni USA dollari suurune majandus ja see on kõigile Eesti firmadele hiilgav võimalus kasvuks.

Nortali Saksamaa ärisuuna juht Taavi Einaste Eesti-Saksa majanduskonverentsil. Foto: Marko Mumm

Eesti-Saksa majanduskonverentsi vestlusringis räägiti, kuidas edukalt Eestist Saksamaale ja Saksamaalt Eestisse liikuda.