Tallinnas valmib kümneid tuhandeid ruutmeetreid uusi büroosid

Büroohoone Mustamäe tee ääres. Foto: Andras Kralla

1Partner Kommertskinnisvara analüüsi kohaselt kerkib Tallinnas järgmise kolme aastaga 175 000 ruutmeetrit büroopindu, millest ligi 70 000 juba järgmisel aastal.

1Partner Kommertskinnisvara juhi Kirill Viguli sõnul ehitatakse Tallinna äripindadest kõige rohkem juurde just büroosid, vahendas pressiteade. “Ühest küljest on osa arendajaid sõnades juba aastaid ettevaatlikud, aga samas kerkivad uued tornid enneolematu kiirusega,” ütles Vigul. “Kui klassikaliselt hakatakse ärikinnisvara ehitama siis, kui ankurüürnikud olemas, siis praegu on mitmel suurel arendajal nii palju vabu vahendeid ja usku, et lüüakse lihtsalt kopp maasse.”