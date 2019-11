Töötaja kommenteerib internetis, ettevõtja saab kahjunõude. Mida peale hakata?

Hedman Partnersi vandeadvokaadid Urmas Kiik ja Toomas Seppel. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Internetikommentaatorid on viimasel ajal saanud sadu nõudekirju väidetava laimu eest, kampaania kriitikute sõnul pole nõuded sageli põhjendatud ja kummaline on see, et töötajate käitumise eest internetis püütakse panna vastutama tööandja.

Nõudekirju ühendab laias laastus üks mall: sellega küsitakse 3000 eurot kahjutasu ja pealt 500 euro menetluskulu. Kirjale reageerimata jätmise korral lubatakse minna kohtusse ning hoiatatakse, et sellisel juhul võivad üksikasjad ka meediasse jõuda. Tihtipeale pärinevad need kirjad ühest allikast: nõuete esitajaid esindab advokaadibüroo EmeraldLegal vandeadvokaat Robert Sarv.