NATO tippkohtumisel võib olla kaalul Balti kaitseplaanide tulevik

Türgi president Tyyip Recep Erdogan ütles enne Londonisse siirdumist peetud kõnes, et Ankara ei kiida heaks Poola ja Balti heidutusoperatsioonide jätkamist, kui NATO liitlased ei tunnista Kurdistani Tööparteid terrorirühmituseks ega toeta Türgi sõjalist operatsiooni Põhja-Süürias. Foto: AP/Scanpix

Allianssi 70. aastapäeva tähistav Londoni tippkohtumine on alanud tormiselt ja riigipeade avalduste põhjal võib eeldada, et Baltikumi kaitseplaanidest võib saada kauplemisobjekt Türgi ja teiste liitlaste vahel.

Juba eelmisel nädalal sai selgeks, et Suurbritannias on kõne all kaks peamist küsimust – liitlasriikide kaitse-eelarved ja Türgi sõjaline operatsioon Põhja-Süürias. Kuigi sõnumid on närvilised, leidis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse analüütik Martin Hurt Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et NATO ühtsus pole siiski veel ohus.