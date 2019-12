Eesti tahaks investeeringutele saada vabastust eelarvereeglitest

Majandusminister Taavi Aas (pildil paremal) üritab EList leida leevendust eelarvereeglitele. Foto: Liis Treimann

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tegi kolmapäeval Brüsselis Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel ettepaneku vabastada kliimaneutraalsuse saavutamiseks tehtavad investeeringud eelarve tasakaalu nõuetest.

Ministri sõnul on Eestil kõige madalam riigivõlg Euroopa Liidus, aga me ei saa seda potentsiaali kasutada roheenergia investeeringuteks eelarve tasakaalu nõuete tõttu. „Kui kliimaneutraalsusse tehtavad investeeringud vabastataks üldisest eelarvetasakaalu valemist, annaks see madala laenukoormusega riikidele paindlikkuse ja täiendava juurdepääsu rahalistele allikatele,“ ütles Aas ministeeriumi teate vahendusel.