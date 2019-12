Asjatundja: ärge muretsege – Eesti saab 5G ka Huaweita!

Kuigi meediast võib mõnikord jääda teistsugune mulje, pole tegelikult põhjust muret tunda, et kui me Huaweid ei saa, jääbki mobiilsidestandard 5G Eestisse tulemata, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Superangeli idukiirendi Alpine House’i eestvedaja Kalev Kaarna.

Innovaator Kaarna, kes võitis tänavu kevadel just 5G-teemalise artikliga Äripäeva tehtud Eduka Eesti arvamuskonkursi, lükkas ümber seoses sageduslubade kohtuasjaga levima hakanud väite, nagu oleks Eesti midagi lootusetult maha maganud või rongist maha jäämas. Uue standardiga on seotud suured ootused, ka Superangeli portfellis on mitmeid projekte, mis põhinevad just 5G-l.