Ükskõik kui tark juht on, ise asja keskel olles ta lihtsalt ei näe

Kui juht tahab punktist A punkti B liikuda, on tal vaja selle teekonna üle mõtisklemiseks kaaslast. Üksinda toas rääkida on kuidagi naljakas ja sõbrad või töökaaslased pole sugugi nii erapooletud ja objektiivsed, kui arvatakse.

Kas juhtida edasi vanaviisi või võtta kasutusele coach'iv juhtimisstiil? Foto: Edvard Molnar, Panthermedia

Inimesed õpivad üldjuhul läbi reflektsiooni. Ka juhil peab olema võimalik reflekteerida seda, mida ta kogeb. „Kui õhtul on võistlus, siis järgmisel hommikul on trenn. Tööl oli eile üks äriotsus ja homme järgmine. Juhil ei ole võimalik seda kuskile reflekteerida,“ kirjeldab juhi argipäeva EBS Executive Education OÜ juhatuse liige Peep Aaviksoo. Tema hinnangul on coaching võimalus reflekteerimiseks ka ärimaailmas.