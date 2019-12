Saaremaa laevaehitaja teeb 50miljonilist äri Omaani politseiga

Baltic Workboats Nasvas Saaremaal. Foto: Eiko Kink

Saaremaa laevaehitusfirma Baltic Workboats sõlmis Omaani politseiga 50 miljoni euro suuruse lepingu, teatas ettevõte.

“See on meie jaoks väga oluline saavutus, sest Lähis-Ida turule sisenemine on olnud pikalt meie prioriteet ja me oleme lepingu nimel töötanud pea neli aastat,” rääkis ettevõtte juhatuse esimees Margus Vanaselja.