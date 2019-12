Ametist lahkuv Allikmäe: eks neid mõtteid ole varemgi olnud

Harju Elektri juht alustas ettevõttes 1982. aastal. Ettevõtet on ta juhtinud alates 1999. aastast. Foto: Andres Haabu

Tippjuhi roll on see järgmistele edasi anda, selgitas 20 aastat Harju Elektrit juhtinud ja järgmise aasta maist teatepulga üle andev Andres Allikmäe Äripäeva raadiole antud intervjuus. "See on pigem evolutsioon kui revolutsioon."

Küsimustele vastab Andres Allikmäe.