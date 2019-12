Raadiohommikus: kuidas saada ehitusplatsidel kord majja

Maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Oscar Õun tutvustab seadusemuudatusi, millega tahetakse saada ehitusplatsidel töötajatega kord majja. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases hommikuprogrammis räägime maksuameti plaanitavatest seadusemuudatustest, millega tahetakse saada ehitusplatsidel töötajatega kord majja. Stuudios selgitab kavandatavaid samme maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna valdkonnajuht Oscar Õun.

Suurbritannias toimuvad neljapäeval parlamendivalimised, mille viimaste küsitluste järgi võidavad konservatiivid. Mis mõju neil valimistel on ja mis saab edasi Brexitist, sellest tuleb hommikuprogrammi rääkima välispoliitika vaatleja ja endine diplomaat Taavi Toom.

Millised investorid ostsid kõige rohkem Coop Panga aktsiaid ja millega nad oma usku panga suurde tulevikku põhjendavad? Sellest räägib lähemalt Äripäeva börsitoimetaja Liina Laks.

Lisaks vestleme sTARTUp Day ühe korraldaja Riin Lisett Reiga tänavusest Baltikumi suurimast idufirmade ärifestivalist.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Birjo Must.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Kätte on jõudnud aasta lõpp ehk aeg, mil ministeeriumite tublimaid ametnikke hea töö eest premeeritakse. Saates räägime sellest, mis alustel muutuvpalku, sh tulemuspalku, lisatasusid ja preemiaid ametnikele makstakse ning kas seda tehakse erasektori loogikaga võrreldavalt. Kurioosse näitena tunnustas endine maaeluminister Mart Järvik oma kantslerit vahetult enne seda, kui teda ametist kangutama hakkas, lausa 5800 euro suuruse tulemuspalgaga. Samuti tuleb jutuks see, miks mõned ministeeriumid riigi julgeolekule viidates palkadest rääkida ei taha.

Koos saatejuhi Jaanus Vogelbergiga on neil teemadel mõtteid vahetamas õiguskantsler Ülle Madise ja välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor Maria Kütt.

12.00–13.00 "Alustava ettevõtja A&O“. Sel sügisel jõudis kuulajateni populaarne saatesari teemadest, millele tasub ettevõtlikul ja ettevõtlusega alustaval inimesel mõelda. Saade toob kuulajateni väljavõtted saadetest, kus tuleb juttu sellest, mida peab ettevõtja õppima, et ka homme läbi lüüa ning kuidas saada üle sellest, kui ettevõte ei arene plaanipäraselt.

Saates saavad sõna EBSi kantsler Mart Habakuk ja sel suvel lõpetamisest teatanud, investoritelt enam kui pool miljonit eurot kaasanud idufirma Shipitwise asutaja ja juht Aleksander Gansen.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Millised võtted abistavad ehituse projektijuhti, et saada käima meeskonnatöö ning olla edukas igas projekti etapis, selgitab konsultant ja täiskasvanute koolitaja Tiit Valm. Räägime, miks janunetakse just ajutiste projektide alguses reeglite järele ning millal jällegi tekib suure tõenäosusega vastuseis neile reeglitele – kuidas on seotud turvatunne ja detailivajadus. Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Praegu, kus paljudes valdkondades on pigem tööjõu- kui tööpuudus, on iga ettevõtte jaoks oluline leida ja hoida väärtuslikke töötajaid. Otsime koos vastuseid küsimustele, mida peresõbralikkus tähendab ettevõtte mõistes ja millist kasu saavad sellest omanikud ja töötajad. Peresõbralikkusest on saatesse rääkima tulnud Ragn-Sellsi personalijuht Kaire Parve. Saatejuht on Äripäeva teabevara toimetaja Piret Frey, küsimusi aitab esitada personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann Talentorist.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

