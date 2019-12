Idufirmad peatavad meie majanduse jahenemise

Kui majandust tabab kasvu aeglustumine, on idufirmad enda mentaliteediga selleks juba valmis, tõdesid Eesti Startupijuhtide Klubi president Sten Tamkivi ja riskikapitalifondi United Angels asutajapartner Riivo Anton Äripäeva raadio saates "Kuum tool“.

Foto: Andras Kralla/Äripäev

Tamkivi ja Anton märkisid, et idufirmad elavadki pidevas kriisis ning tegelevad esimesed aastad sellega, et oma firma surma edasi lükata. Start-up’id võiksid tegelikult aidata kogu Eesti majanduse jahtumist edasi lükata. Kui tänavuseks majanduskasvuks nähakse veidi rohkem kui 3 protsenti, on meie majanduses sektor, kes panustab SKPsse ligi 3% ning kes kasvab kogu majandusest kümme korda kiiremini.