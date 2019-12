Raadiohommik: Soome noorest peaministrist ja kuumadest aktsiatest

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov uurib koos ajakirjanik Liina Laksiga, kas õhtul kuumad aktsiad hõõguvad veel ka hommikul Foto: Klaus Ohlenschläger

Teisipäevases hommikuprogrammis uurime ajakirja Diplomaatia peatoimetajalt, välispoliitika eksperdilt Erkki Bahovskilt, kuidas on ikkagi juhtunud, et Soome valitsuse etteotsa on saanud 34aastane Sanna Marin ja mida võiks olla Eestil sellest õppida.

Saame teada, kas detsembris tormiliselt tõusnud aktsiaturud on rohelised ka hommikul ning heidame koos toimetaja Liina Laksiga pilgu kõige põnevamatele välisuudistele.

Kuulame riskiinvestoreid Sten Tamkivi ja Riivo Antonit, kes räägivad neist idufirmadest, kes saavad endale juba ise investoreid valida.

Arutame, kuidas võiks Eesti ajalooliselt suurima dividendi välja võtnud Kristjan Rahu oma miljoneid kulutada.

Hommikut veavad Rivo Sarapik ja Igor Rõtov.

11.00-12.00 "Investor Toomas"

Investor Toomase tunnis tuleb juttu indeksitesse investeerimisest. Mis on selle eelised ja puudused? Kas praegu, mil turud teevad iga päev rekordeid, on indeksi ostmine hea mõte? Milliseid indeksfonde eelistavad eestlased? Sellest kõigest räägivad saates Mari Kuhi Tulevast ja Nelli Janson LHVst. Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe

12.00-13.00 "Tallink 30"

Ühe laevaga alustanud Tallink on tänaseks 7500 töötajaga rahvusvaheline ettevõte, mis tegutseb 6 riigis ja teenindab 10 miljonit reisijat aastas. Milliseid tõsiseid väljakutseid pakkus laevafirma juhtimine alguspäevil? Kui napilt Silja Line ostutehing toimus? Kas börsilolekust on rohkem kasu või kahju? Millal Tallink üllatab taas uue tegevusvaldkonnaga? Mis juhtub 2020. aastal Eesti majandusega? Mikrofoni ees on AS Tallink Grupp nõukogu esimees Enn Pant. Saadet juhib Andres Panksepp.

13.00-14.00 „Eetris on turundusuudised“

Aasta lõppemise puhul vaatame üle selle aasta enim tähelepanu äratanud reklaamid ja reklaamiteod. Nii saatekülaline Helen Roonet - reklaamiagentuur Imagine TBWA tegevjuht, kui ka saatejuht Uku Nurk on selleks puhuks välja vaadanud komplekti reklaamitegusid. Saates räägivad nad ka Imagine TBWA tegemistest ja arutavad, mida lubab saabuv 2020. aasta.

15.00-16.00 "Imeline Teadus"

Imelise Teaduse saates 17. detsembril teeme juttu kahel pikemal teemal ja peatume lühidalt ka uue aasta esimesel Imelise Teaduse sjakirjanumbril.

Esmalt on külas Tallinna tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori juht professor Alar Konist. Teadureil sai valmis aasta otsa kestnud uurimistöö, mille tulemusena selgitasid nad välja, et fossiilsete kütuste kasutamise mõju kliimale saab kahandada, kui osa fossiilkütuse (Eesti puhul siis põlevkivi) asemel kasutada puitu. Kuidas ja mis määral ja mida selle teadmisega pihta hakata, sellest professor saates räägibki.

Samuti räägime uuest tüsedast raamatust, mis ilmselt paljude ajaloo- ja geograafiasõprade pulsi ärevamalt on tuksuma pannud – uuest rahvusatlasest nimelt, mis loodud Regio ja Tartu Ülikooli koostöös. Selles on umbes 450 kaarti igast valdkonnast, mis tehtud viimase umbes 300 aasta sees. Raamatust teeme juttu selle koostaja Taavi Paega.