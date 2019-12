Raadiohommikus: Meelis Milderi mõtisklused ja Jüri Mõisa ennustused

Ettevõtja Jüri Mõis räägib Äripäeva raadiohommikus möödunud aasta tippsündmustest. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio hommikuprogrammis on külas endine Baltika juht Meelis Milder, kes koos Äripäeva arvamustoimetaja Neeme Korviga vaatab tagasi ilmunud artikliseeriale "Milderi märkmed".

Lisaks on stuudios külas ettevõtja Jüri Mõis, kellega arutame kohe läbi saava aasta kuumematel teemadel, ja ei saa selles kontekstis üle ega ümber rahapesust ja poliitikast. Lisaks räägib Jüri Mõis sellest, mis mõtetega tema aastale 2020 peale vaatab.

Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee intervjueeris metallitööstusettevõtte Hekoteki juhti Heiki Einpauli, kelle sõnul võib majanduskasvu kängumine 2protsendise kasvutempo piirimaile Eesti majandusele hea olla.

Hommikuprogrammi veavad Kaisa Gabral ja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses"

Sel korral tuleb juttu Kreeka majanduskriisi õppetundidest ja nende järelmitest. Saates on külas Eesti Panga analüütik Kaspar Oja ja Luminori peaökonomist Tõnu Palm, kes annab ka värske ülevaate majanduses toimuvast.

Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 „Ideest kasumini“

Saates on külas Eesti üks tuntumaid toitumisnõustajaid, kes on viimased kümme aastat tegutsenud ka ettevõtjana. Saates tuleb juttu sellest, kuidas sai miinimumpalgaga kokast 200 000eurose kasumiga ettevõtja, mida on ta sellel teekonnal õppinud ja millised on tema järgmised ideed. Samuti tuleb juttu sellest, kuidas teha enda nimest bränd, kuidas erineda turul teistest, ja loomulikult räägime ka ettevõtmisega kaasnevatest õnnelikest ning keerukamatest hetkedest läbi Erik Orgu silmade.

Saatejuht on Claudia Robin Andros.

13.00–14.00 "Korras kinnisvara täna-homme"

Esimeses pooles teeme puust ja punaseks selgeks, miks on mõistlik kaasata haldus-hooldusfirmad koostööpartneriks juba enne hoone valmimist. Saatekülalistel on varuks paar markantset näidet, kus hoones avastati pärast kasutuselevõttu üllatusi, mida korrashoidjad oleks juba eos saanud vältida. Uurime, kas tänapäeva nõudlik ärikinnisvara, kus ruume tuleb vastavalt üürnike vajadustele küll suuremaks-väiksemaks ehitada, seab uued nõudmised ka hoonet haldavale ettevõttele.

Saate teises pooles räägime hangetest. Kui lihtne on lüüa edukalt läbi riigihankel? Mida vajavad äriettevõtted ja korteriühistud? Millised on hanke koostajate nõudmised ja kuidas on lood tellijate pädevusega. Stuudios vahetavad mõtteid ja vastavad küsimustele KV Service juhatuse liige Miguel Ortega, BPT Real Estate tegevjuht Janek Hintsov ja City Haldus OÜ juhatuse liige Heikki Lind.

Küsimusi esitab Kristi Kool.

Saadet toetab Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit.

14.00–15.00 "Äripäeva TOP"

Saade keskendub seekord keemiatööstusele. Käes on sünteetilise bioloogia aeg. See tähendab, et me suudame luua uusi bioloogilisi organisme ja oskame neid ka kasutada. Ent miks oleme Euroopas nende arengute tagahoovis, miks eesõues tegutsevad USA ja Hiina? Stuudios on AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadusjuht, professor Raivo Vilu. Audiitori kommentaari annab KPMG tehinguanalüütik Immo Ilmjärv.

Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Rohkem infot saatekava kohta ja kuulamislingi leiate siit.