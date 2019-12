Uuenenud linnaväljakud tiivustasid äri tegemist

Elva linnaväljaku pidulik avamine toimus ajal, mil loodus oli taas roheline. Foto: Inga Kalmus

Eesti Arhitektide Liidu ja EV100 korraldustoimkonnalt hoo sisse saanud missiooniprojekt „Hea avalik ruum“ käigus said lõppeval aastal uue ilme neli linnaväljakut ja peatänavat – Võru, Kuressaare, Rakvere ja Elva, kirjutab detsembrikuu Sisustaja. Mitmes linnas on äri tegemine paranenud.

Projekti eestvedaja arhitekt Kalle Vellevoog loodab, et järgmisel aastal saavad valmis ka viimased uuendust ootavad platsid. „Kuressaare ja Võru väljakute pidulikud avamised on toimunud. Valmis on ka Elva, kuid selle pidulik avamine jääb kevadesse, mil haljastus roheliseks läheb. Lõpusirgel on Rakvere Pikk tänav, mille avamine toimub samuti kevadel,“ räägib Vellevoog.