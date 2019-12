Õlletootja: kõige soomlaslikum tegu on investeerida Eestisse!

Eestis tootes põrkud ootamatu ja tohutu bürokraatiaga, kuid siin tegutsemisel on palju eeliseid, leiab Eestis õlut tootev soomlane Pyry Hurula.

Sori Brewingu kaasasutaja Pyry Hurula sõnul tuntakse Eesti riiki hästi, kuid nende Soome taust ei huvita väga kedagi. Soomest Eestisse tootma tulles tekitas see tema sõnul Soomes palju kära. Foto: Markus Lehto

Viis aastat Eestis tegutsenud pruulikoja Sori Brewing kaasasutaja Pyry Hurula sõnul tasub neil enda toodangut eksportida kui Eesti õlut. Kui nad ütlevad, et nad on tegelikult pärit Soomest, ei huvita see kedagi, rääkis Hurula Äripäevale Helsingis start-up'ide ja investorite festivalil Slush. Sori pruulikoda on kaasanud investoritelt raha ning plaanis on investeerida Tallinna tehase laiendamisesse 2-3 miljonit eurot.