Peeter Oja äpardunud ministritest: „Ma ei ole arst!“

„Mina kui mitte asjasse puutuv inimene näen, et ministriks pannakse – eesti keeles öeldes – töll. Keegi, kes ei jaga ööd ega mütsi,“ iseloomustas näitleja ja humorist Peeter Oja Äripäeva raadio hommikuprogrammis 2019. aastal Jüri Ratase valitsuses läbi kukkunud ministreid.

Peeter Oja esinemas Tallinna Börsi korraldatud investeerimismessil. Foto: Andres Haabu

Oja sõnul ei kuulnud ta üheltki valdkonda jagavalt inimelt ainsatki toetavat sõna näiteks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo kohta. „Inimene tegeleb mingi oma asjaga. Abilised, keda ta on võtnud, laamendamised EASis – mitte et kõik, mis selles asutuses toimub, oleks ainuõige, seal on palju totrust –, aga näed, millest inimene juhindub ja seda iseloomustab puhas võhiklikkus,“ märkis Oja. „Või see [maaeluminister Mart] Järviku lutika-jutt. Mida ma siin arvan? Ma ei ole arst, ma ei ole psühholoog!“