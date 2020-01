Väike-ettevõtja võlu ja valu: kui ma kõrvale astun, kukub kõik kokku

Viimased neli aastat oleme olnud viljakas kasvufaasis, selgitas Tanel Veenre omanimelise kaubamärgi edu. Foto: Meeli Küttim

„See on mõttemäng - mis oleks, kui ma täiesti kõrvale astuks. Olen paraku päris kindel, et see kukuks täitsa kokku, sest need pole lihtsalt tooted,“ rääkis kasvuga kaasnevatest väljakutsetest Äripäeva Raadio saates Läbilöök moebrändi kasvatav tunnustatud moekunstnik Tanel Veenre.

Tanel Veenre Jewlerry (Õhuloss OÜ) on viimased aastad kasvanud kiirelt ja kasumlikult – näiteks 2018. aasta käive kerkis 315 000 ja ärikasum 114 000 euroni. Samas on sellel ka keerulisem pool - üha kasvavate ülesannetega toime tulek ja nende jagamine, näiteks delegeerimine, aga ka uute inimeste värbamine.

„Olen liiga arg tegemaks mingeid otsuseid, et ma pigem siis, hambad ristis, ponnistan ise, niikaua kui mul tekib lauale mingi orgaaniline variant,“ selgitas ta. Ehkki Veenre alustas loovettevõtjana, nagu paljud teisedki, üksinda põlve otsas toimetades ja kasvas müügi toel, siis tänaseks on ta tööandja viiele töötajale.

Siiski on ta firma laiendamisel ettevaatlik just numbrite osas ja enda sõnul mingil määral ka egoistlik. „Tajun, kui väikses firmas on inimfaktor nii suure kaaluga. Kui räägime viie-kuue-seitsme inimesega tiimist, siis otsus, kes on see uus inimene, võib kogu pildi täiesti segi lüüa." Nii on ta kogunud infot ja uurinud sarnaseid ettevõtete mudeleid, mida saaks kohaldada - näiteks, kas tal oleks ettevõttesse vaja ärijuhti või tootmisjuhti.

Ehkki ta on üht-teist - kliendisuhtlust ja paberimajandust - enda õlgadelt delegeerinud, siis näiteks turunduse üle andmine on liiga suu pähkel. „Seda peab üliintensiivselt, hästi tundlikult ja hästi jõuliselt igapäevaselt tegema,“ selgitas ta. „Olen proovinud ka praktikandiga osa sellest, aga delegeerimine võtab analoogse mahu kui ma ise seda teen. Ja mul ei ole sellele head lahendust, tõesti ei ole.“

Väljakutse on selle puhul tegevuste ja platvormide seotus ja sünergilisus - sotsiaalmeediakontod, veebipood, kliendikiri, tootearendus, toodete andmine pildistamiseks jne. Tervikut ja selle mängulisust ning mängulisuse tööle panekut peale Veenre keegi ei adu.

„Meil on ikkagi üle tuhande toote ja kõik need koosnevad viiest-kuuest detailist, lisaks eri suuruses karbid ja eri värvi ketid. See kõik on mul peas,“ selgitas ta. „Praegu hoian seda lihtsalt iseenda pinge ja vaprusega koos. See on mõttemäng - mis oleks, kui ma täiesti kõrvale astuks, aga ma arvan ta tegelikult paraku päris kindel, et see kukuks täitsa kokku, sest need pole lihtsalt tooted.“

