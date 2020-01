Raadiohommikus: mida Apollo Grupp KFC turule toomisest õppis?

KFC restorani avamine Ülemiste Keskuses. Fotol Jaanus Vihand ja Guido Pärnits. Foto: Andras Kralla

Esmaspäeva hommikul on külas Apollo Grupi juht Jaanus Vihand, kellega räägime grupi eeloleva kümnendi plaanidest ja sellest, kui hästi on Eesti tarbija kiirtoiduketi KFC vastu võtnud. Mida Apollo KFC turule toomisest õppis?

Teenusedisainer Kaarel Mikkiniga tuleb juttu sellest, miks on ettevõtetel nii raske tarbijasõbralikke teenuseid disainida ja kui palju seeläbi tulu teenimata jääb.

Mõjuisikuid koondava ettevõtte Promoty juhi Aleks Kohaga räägime mõjuisikute kasutamisest turunduses ja sellest, milline on suunamudijate vastutus.

Hommikut veavad uudistetoimetaja Kaisa Gabral ja saatejuht Hando Sinisalu.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Luminori peaökonomist Tõnu Palm ning riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ennustasid eelmise aasta lõpus, et sel aastal annab tooni Hiina ja USA vastasseis. Samuti tegid nad ennustusi veel teisteski välispoliitilistes küsimustes.

Saates "Kuum tool" vaatavad Mihkelson ja Palm tagasi sellele, kuidas ennustused täide läksid ning mis trendid ja teemad hakkavad defineerima 2020. aasta välispoliitikat ja maailmamajandust. Päevateemana otsime vastust küsimusele, mis võivad olla USA-Iraani konflikti eskaleerumise tagajärjed. Saadet juhib Priit Pokk.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates kõlavad läinud aastal kõige populaarsemates „Juhi juttude“ saates kõlanud juhtide mõtted. Selgub, kuidas juhivad inimesi juhid, kes ei peaks seda tegema, kuidas hoida ettevõtte kiire kasvu käigus tervist, kuidas skandaalidest räsitud ettevõte ümber pöörata ja kuidas müüa maha suured muutused.

Saates saavad sõna ettevõtja ja investor Ville Jehe, Funderbeami rajaja ja juht Kaidi Ruusalepp, Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja eAgronomi juht ning Eesti ja Euroopa parim noor ettevõtja Robin Saluoks.

Saadet veab Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Kullafond". Meenutame 2017. aastal esimest korda eetrisse jõudnud saadet, kus tuli jutuks, miks ja kuidas tasub ettevõtjal hoolitseda oma töötajate vaimse tervise eest ja millist kasu sellest sünnib. Sellest rääkis advokaadibüroo Derling juhtivpartner, vandeadvokaat Hannes Vallikivi. Saatejuht oli Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänase saate ettekanne on salvestatud konverentsil Best internet. Geenius.ee toimetaja Henrik Roonemaa annab oma ettekandes ülevaate maailma valitsevatest tehnoloogiatrendidest, uutest vidinatest ja sellest, kuidas need tulevikus hakkavad tarbijakäitumist mõjutama. Saate lõpuosas vastab Henrik konverentsi moderaator Hando Sinisalu küsimustele.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

