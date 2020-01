Tartu ühistransport läks üle biometaanile

Tartu linnaliinid läksid üle biometaanile. Foto: Joonas Sisask/Tartu linnavalitsus

Alates aasta algusest sõidavad Tartu linnaliinide 64 bussi kõik taastuvkütuse ehk biometaaniga.

„Tartu suur eesmärk on transpordist tuleneva keskkonnamõju vähendamine ning biometaani kasutuselevõtt võimaldab meil astuda selles suunas pika sammu edasi. Puhas, inimsõbralik ja jätkusuutlik linnakeskkond on olnud Tartus prioriteediks juba mitu kümnendit ja on seda ka täna ning edaspidi.“ ütles abilinnapea Raimond Tamm teate vahendusel.