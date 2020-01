Eesti inimene tahab maja, aga soetab korteri

Läinud aastal vaatasid Eesti kinnisvarahuvilised kõige rohkem Harjumaal asuvate suurte eramute kuulutusi, kuid enim ostu-müügitehinguid tehti Harjumaa korteritega, näitab portaali Kinnisvara24 aastakokkuvõte.

Ehitus Tallinnas. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Portaali tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg ütles, et kümme kõige enam vaatamisi kogunud kinnisvarakuulutust asuvad Harjumaal ja need on kõik eramajade pakkumised. Eranditeks on vaid üks moodulmaja kuulutus, mida saab paigaldada kuhu iganes.