Harry ja Meghani raha võiks tulla sotsiaalmeediast ja meelelahutusärist

Hertsogipaari teade, et tahavad kuninglike rollide asemel keskenduda tavalisele elule, pani väljaanded vaatama nende rahakotti. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP/Scanpix

Hertsogipaar Harry ja Meghan lubasid hakata majanduslikult iseseisvaks ja pole kahtlustki, et nad suudaksid majandustehingutega head raha teenida. Nende ärile seab piirangud aga see, et nad tahavad osaliselt kuninglikku esindustegevust jätkata.

Välismeedia on püüdnud selgusele jõuda, mil viisil võiksid Harry ja Meghan tulevikus raha teenima hakata. Ühe võimalusena näevad nad sotsiaalmeediat. CNBC arvutas välja, et üksnes Instagrami postitustest võiks praegu veel kuninglik paar teenida 110 miljonit dollarit aastas. Numbri aluseks on võetud, et paar teeb 41 spondeeritud postitust aastas.