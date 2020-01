Volkswagen sai Poolalt trahvi

Poola tarbijakaitse määras Volkswagenile üle 120 miljoni zloti suuruse trahvi tarbijate eksitamise eest heitgaasinäitudega.

Eurodes ulatub summa üle 28 miljoni – see on suurim trahv, mille riigi tarbijakaitse on iial välja kirjutanud.