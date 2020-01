Eakas trükikoda lõpetas ametlikult pankrotiga

Jõhvi trükikoja sulgemise tõttu kasutab Põhjarannik nüüd rahvani jõudmiseks Printalli trükikoda Tallinnas. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Ida-Viru maakohus kuulutas välja ASi Trükikoda Trükis pankroti, mis andis eelmisel aastal tööd ligemale 20 inimesele, kirjutas Põhjarannik.

Jõhvis asuv trükikoda lõpetas tegevuse novembri keskel. Kohtu poolt pankrotihalduriks määratud Tiia Kalaus sõnas, et trükikojal Trükis on kogunenud võlakohustusi talle praeguseks teadaolevalt 135 000 euro ulatuses ja esialgsetel andmetel ületab see ettevõtte varade väärtust.