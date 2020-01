Elon Musk sammus lähemale Marsi-reisile

SpaceXi asutaja Elon Musk oli pärast õnnestunud testi arusaadavalt heas meeleolus. Foto: Reuters/Scanpix

Elon Muski SpaceX läbis edukalt viimase olulise testi, misjärel saab ettevõte hakata lennutama USA riikliku kosmoseorganisatsiooni NASA astronaute, vahendab Reuters. See on Muski jaoks ka oluline samm, et hakata kunagi inimesi viima Marsile.

Algselt laupäevale kavandatud test lükati eile raskenenud ilmastikutingimuste tõttu edasi pühapäevale.