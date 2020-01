Mõis ja Kokk: valitsust ei maksa liiga palju kuulata

Ettevõtja Jüri Mõisa sõnul võib mõne valitsusliikme retoorika olla hirmutav, aga see ei tähenda, et sellest kohe midagi halba oleks. Foto: Liis Treimann

Me ei peaks liiga palju keskenduma sellele, mis valitsus sõnades ütleb – üldiselt liiguvad Eestis asjad õiges suunas, rääkisid ettevõtjad Jüri Mõis ja Aavo Kokk.

„Peame me siis valitsust kuulama, kui tõde on mujal?“ küsis Kokk retooriliselt Äripäeva raadio saates „Kuum tool“, mis keskendus lähiajal Eesti majanduse käekäiku mõjutavatele teguritele. „Peame tegema seda, mis on õige. Terves ühiskonnas tehakse otsuseid ikkagi seal, kus tegusidki ja kus valitsus sekkub ainult nii palju, kui vaja. Meil on lihtalt natuke see tormamine ja reguleerimine üle võlli läinud.“