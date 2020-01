Auhinnatud Ann Runnel: alustasime kohe kõige suurematest rõivabrändidest

Eesti idufirmade auhinnagalal stereotüüpide murdja ja maailmamuutja tiitliga tunnustatud Ann Runnel on võtnud ette moetööstuse suurtegijad, et tekitada muutusi.

Ann Runnel võttis stereotüüpide murdja tiitlit vastu võttes lavale kaasa oma tütre, kes on vaid neli kuud noorem kui tema rõivatööstuse jääkidega võitlev start-up Reverse Resources. Foto: Andras Kralla

"See on olnud päris paras väljakutse saada jutule ja panna korporatsioonid kuulama väikest start-up’i Eestist," tõdes rõivatööstuse jääkidega võitlev Ann Runnel, kelle puhul hindasid žüriiliikmed tema teerajaja rolli idusektoris ja ka laiemalt. Tema start-up Reverse Resources on loonud tarkvaralahenduse rõivatööstuses tekkivate jääkide taaskasutusse suunamiseks ning pakub lahendust tekstiili- ja rõivatööstuses kasutatavate tekstiilmaterjalide kaardistamiseks ja jälgimiseks.