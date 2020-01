Raadiohommikus: messimöll, Tartu võimulepe ja tulemused, tulemused…

Mootorratas. Foto: Villy Paimets

Algaval nädalal siirduvad sajad Eesti motosõbrad Helsingisse Põhjamaade suurimale motomessile, kus väljas kõik valdkonna olulised tegijad, pärast seda on järg samuti populaarse paadimessi käes.

Esmaspäevasesse hommikuprogrammi tuleb külla Messukeskus Helsinki esindaja ja koostööpartner Eestis Profexpo OÜ juhataja Tiit Sarv. Lisaks lõpptarbijale suunatud messidele võtame teemaks ka ettevõtjatele suunatud huvitavamatest äriüritustest, mida tänavu üle lahe asuvas messikeskuses oodata võib.

Tartus lagunes pikka aega püsinud Reformierakonna ja Keskerakonna liit. Nädalavahetusel jätkub uue koalitsioonileppe koostamine ning esmaspäeva hommikul on paslik linnapea Urmas Klaasilt küsida, mida toob võimupööre Eesti suuruselt teise linna ellu. Kindlasti räägime mõjuka reformierakondlasega mõne sõna ka üleriigilisest poliitikast.

Börsitoimetuse ajakirjaniku Kaspar Allikuga vaatleme eelmise nädala tähelepanuväärsemaid majandustulemusi meilt ja mujalt ning heidame pilgu, milliste ettevõtete sõnumeid tasub oodata algaval nädalal.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Metsateemad kütavad üha rohkem kirgi, mistõttu kipub debatt minema üha tulisemaks. Saates kõneleme selles, kuidas metsandusteemal Eestis nii läbi rääkida ja kokku leppida, et need viimase paari aasta vastuolud ja teravaks kippunud arutelu selja taha jätta. Samuti räägime uue metsanduse arengukava koostamisest ehk kuhu seni on jõutud ja kuidas sellega edasi minnakse. Saates on külas keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Saates on külas pikaaegne tippjuht ja praeguste tippude hinnatud coach Toomas Tamsar.

Saates räägime, miks ja kui palju peaks juhtimise arendamisega tegelema? Kui palju sõltub ettevõtte edu juhtimise kvaliteedist? Mis on ühist Sokratese vestlustel ja coachingul? Lisaks saame teada, miks coaching ei ole kehvade järeleaitamistund, vaid pigem inimeste potentsiaali avamine.

Saatejuht on Sigrid Hiis.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade keskendub seekord tekstiilitööstusele. Külas on Pärnu külje all Sindis asuva ja elastikniiti tootva Fein-Elast Estonia OÜ juht ja omanik Urmas Mägi. Mägi tunnistab saates, et idaturg on nende jaoks kriisis ja venemaalaste ostujõud on oluliselt kukkunud. Saates on juttu ka konkurentsist, tööjõust, valitsuse tegevusest ja paljust muust. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänased ettekanded on salvestatud Eesti Ehituskonverentsil.

Esimesena saab sõna Roofit Solar Energy tegevjuht Andri Jagomägi.

Roofit Solar Energy on arvatud maailma saja parima energeetika idufrma hulka. Eelmise aasta sügisel avasid nad oma esimese tehase. Tallinnas asuv tehas toodab 60 000 m2 elektrit tootvat katusematerjali aastas. Eesti idufirma toodab metallist katuse- ja fassaadimaterjali, mis ühendab tugeva teraskatuse ja elektrit tootvad monokristalsed päikeseelemendid. Idufirmasse investeerisid pärast Nelja Energia müüki ka ettevõtjad Jüri Mõis ja Hannes Tamjärv, kes omandasid viiendiku ettevõtte osalusest. Mis plaan firmal on järgnevateks aastateks, räägib Andri Jagomägi.

Teises saatepooles kõneleb Mitt & Perlebach juhatuse liige Kristjan Mitt.

“Oleme alates ettevõtte loomisest 2010. aastal kiiresti kasvanud. Nüüd on olukord meie jaoks stabiliseerunud ja see on toimunud meie jaoks üllatavalt murevabalt,” selgitab ettevõtte juhatuse liige Kristjan Mitt. Varuplaani juhuks, kui jätkub majanduskasvu aeglustumine, ettevõttel Miti sõnul pole. “Ma ei usu, et ühegi ettevõtte jaoks oleks liiga suurt vahet, kas majandus kasvab kaks või kolm protsenti,” nendib ta.

