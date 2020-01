Nõuanne Silicon Valleyst: rahakuhjad hävitavad idufirmasid

Idufirmade innovatsiooni tapab ülisuur raha sissevool ning igas ülisuures rahastuses on sees halbu investoreid, on veendunud idufirmasid nõustav Silicon Valley ettevõtja ja investor Adeo Ressi.

Founder Institute'i asutaja Adeo Ressi soovitab Boltil Jaapani SoftBanki rahast eemale hoida. Foto: Founder Institute

Maailma suurima varase faasi idufirmade kiirendi Founder Institute asutaja Adeo Ressi seisukohad idufirmade hetkeseisu kohta on resoluutsed: suured investorid hävitavad oma hiigelrahastusega innovatsiooni, mis idufirmadest tulla võiks, ning hiigelinvesteeringutes on alati sees halb raha, millest tuleks lahti öelda. Eriti kriitiline on ta jaapanlaste SoftBanki suhtes.