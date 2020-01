Ordeni pälvinud Lääne-Viru ettevõtja: haridus hoiab elu maal käimas

Aru Grupi juhi Juhan Viise sõnul on tõmbekeskustest eemal elu võimalik, kuid riik ei tohi riigigümnaasiumitega röövida kogukonna keskkoolidelt elu võimalust. Foto: Indrek Susi

Lääne-Virumaa ettevõtluse ja kohaliku elu edendamise eest Valgetähe 4. klassi teenetemärgi pälvinud Aru Grupi juhataja Juhan Viise sõnul pole presidendi tunnus ainult talle, vaid tema selja taga olevatele inimestele, tänu kellele on maal elamine võimalik.

„Selline tunnustamine on oluline inimestele, kes seisavad konkreetse isiku taga. Mina arvan, et see orden kuulub jagamisele meie ettevõtte Aru Grupi ja kohalike Kadrina inimestega,“ ütles Viise. Tema hinnangul on Eestis üldises plaanis väga hea elu. „Kui suures plaanis asjad ei muutu, siis olen Eesti asjade suhtes optimist,“ märkis Viise.