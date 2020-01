WHO kuulutas välja globaalse hädaolukorra

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on koroonaviiruse leviku pärast välja kuulutanud globaalse hädaolukorra, vahendab Bloomberg.

Ostlejad Wuhani linnas, kust koroonaviirus alguse sai. Foto: Reuters/Scanpix

Organisatsioon hoiatas, et viirus võib levida paljudesse riikidesse. Täna kandus viirus USAs esmakordselt inimeselt inimesele. Hiinas on juhtumite arv jõudnud 8000ni ning riigid on viiruse leviku piiramiseks võtnud ette drastilisi meetmeid.