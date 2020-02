Raadiohommikus: idufirmad ja investeerimisnipid

Aasta investor Tõnu Pekk. Foto: Raul Mee

Veebruari esimene hommikuprogramm pöörab tähelepanu idufirmadega toimuvale ning investeerimisele.

Hommikuprogrammi tulevad külla värskelt aasta investori tiitli pälvinud Tõnu Pekk ja suvel toimuva InvesteerimisFestivali üks eestvedaja Tõnis-Denis Merkuljev, kellega räägime "Investor Toomase konverentsi" põnevamatest hetkedest ja kõlama jäänud mõtetest.

Tartus toimus Baltikumi suurim idufirmade konverents sTARTUp Day, millelt vahendame samuti põnevaid palu. Näiteks Technopolis Groupi juhataja Katre Eljas-Taal uuris saamata jäänud võimalusi Eesti ülikoolidest sündimata jäänud idufirmade tõttu ning ehituse valdkonda paberivabaks kujundava ettevõtte Remato asutaja Madis Lehtmets räägib, mida peab läbilöömiseks tegema.

Uut Eesti idufirmadel silma peal hoidma hakkavat veebi tuleb tutvustama Anari Hagel.

Hommikuprogrammi veavad uudistetoimetaja Ken Rohelaan ja saatejuht Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates arutlevad Vaido Padumäe ja Imre Mürk Eesti arenguvõimaluste ja probleemide üle.

Märtsi lõpuni kestab Äripäevas "Eduka Eesti" arvamuskonkurss, mille peaauhind on 10 000 eurot. Konkursi toetajad, Rimi tegevjuht Vaido Padumäe ja Eesti Gaasi arendusjuht Imre Mürk selgitavad, miks nad konkurssi toetavad ja milliseid lugusid loodavad näha.

Arutleme Eesti tähtsamate võtmeteemade ja väljakutsete üle, sealhulgas kliima ja keskkonnasääst, ning mõtleme, kuidas neid arenguid suunata.

Saadet juhib Äripäeva arvamustoimetaja Askur Alas.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates on külas elektroonikatööstuse Ensto Enseki juht, tänavu parima noore juhi tiitli pälvinud Kaarel Suuk. Ta läks tööstusfirmasse tööle ajutiselt, kuid kerkis 15 aastaga selle juhiks.

Saates selgitabki ta, kuidas spetsialistist heaks juhiks kerkida, kes teda selles kõige rohkem kujundanud ja suunanud on ning milliseid õppetunde see kogemus on andnud.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Kullafond". Saates "Maksu- ja tolliamet annab nõu" kõneleme sellest, milliseid muutusi on toonud kaasa jagamis- ja platvormimajandus maksustamise poole pealt. Sealjuures räägime sellest, kas kõiki jagamismajanduse ettevõtteid saab mõõta ühe mõõdupuuga, milliseid muutusi võib oodata Euroopa Liidu suunalt ning mida peaks meeles pidama inimene, kes kasutab neid platvorme oma töö müügiks.

Külas on maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Saadet juhib Priit Pokk. Saade oli esimest korda eetris 2019. aasta septembris.

15.00–16.00 "Lavajutud". Ettekanded on salvestatud konverentsil "Andmemajandus 2019".

Esimene esineja on AlphaBluesi kaasasutaja Indrek Vainu. Kuulete, kuidas tehisintellekti abil parandada kommunikatsiooni oma klientidega – vastata nende päringutele ning saada aru, mida nad tegelikult sinu ettevõttest tahavad ja mida mitte. Samuti tuleb juttu, kuidas tehisintellekti kasutada personaalses müügis, pakkudes klientidele seda, mida neil vaja läheb, ilma et nad seda ise veel teaks.

Teisena kõneleb Salvi tegevjuht ja asutaja Taavi Tamkivi. Kuidas on võimalik peatada kurjategijaid neid ise nägemata ning mismoodi on andmed sellele kaasa aidanud?

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

