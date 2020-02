Capital Mill tegi Tallinnaga sajamiljonise diili

Tondiraba spordikeskuse eskiis Foto: Tallinna linnavalitsus

Tallinna Lasnamäele kerkib olümpianormidele vastav ujula, mille 100 miljoni eurose kontsessioonilepingu võitis Capital Milli tütarfirma Tondiraba Ujula.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on projektist räägitud viimased kümme aastat. „Rajatavat ujulat ei vaja mitte ainult tallinlased, vaid kogu riik,“ ütles Kõlvart teate vahendusel. Kõlvart lisas, et piirkonnas, kuhu ujula ehitatakse, näeb Tallinn suurema spordilinnaku tekkimist, sest kohe kõrval on juba olemas tipptasemel Tondiraba Jäähall.