Endise tipp-poliitiku abikaasa on mässitud rahapesujamasse

Presidendi vastuvõtul aastal 2016. Toonane keskerakondlasest poliitik Olga Ivanova ja tema saatja Mark Ellenberg. Foto: Andres Putting, presidendi kantselei

Kurikuulsa minevikuga ettevõtja Mark Ellenberg sidus end firmaga Byggmont, mis mängib nüüd rolli algatatud kriminaalasjas.

Varem on Ellenberg, endise nimega Sidorenko, leheveergudelt läbi jooksnud, kui kirjutati tema kelmustest – sellega sattus ta avalikkuse huvi keskmesse, kuna oli juba siis lähedaselt seotud ekspoliitiku, Keskerakonda kuulunud Olga Ivanovaga. Hiljem on nad koos jäänud kaamera ette presidendi vastuvõtul, samuti on nad abikaasadena paika pannud vara lahususe. Ellenberg on nüüd taas pildil, sest mängib rolli ettevõttes, mida kahtlustatakse rahapesus. Ivanova rõhutas, et temal Byggmontiga sidet ei ole.