Rootsi meediajuht ennustab telekanalitele hukku

Casten Almqvist, Telia Grupi meediaäri juht. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Meediamajad peavad oma ärimudeli ära lõhkuma, ütleb alates 2011. aastast Rootsi ühte populaarseimat telekanalit TV4 juhtiv Casten Almqvist, kes nüüd vastutab kogu Telia meediaäri eest.

Almqvist on endale Skandinaavia meediaturul nime teinud dramaatiliste ja kõrgete eesmärkide läbisurujana. Tema nimi on isegi nii tugev, et kui Telia Grupp otsustas eelmise aasta lõpus omandada Äripäeva omanikult Bonnier Grupilt kontserni teleharu, osteti üle ka selle juht Almqvist. Almqvist ise on rahul ja ennustab, et Telia lükkab varsti konkurentsijooned paigast ka Eesti meediaturul.