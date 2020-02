Üllatuslikult sai digimaksust poliitilistes mängudes kasumimaks

"Paraku on sellel ettevõtmisel ka üks teine pool. Brežnevi pakike, mis on juurde tulnud ehk ülemaailmne miinimummaks, mida Prantsusmaa ja Saksamaa eestvõttel tahetakse ka juurutada," rääkis Dmitri Jegorov sellest, et globaalse kasumimaksu kõrval soovitakse ka rakendada minimaalset ettevõtete tulumaksu määra. Foto: Raul Mee

Digimaksu idee on oma senisel kujul maha maetud ning liigutud edasi järgmise mõtteni: maksustada globaalselt mitte ainult tehnoloogiahiide nagu Facebook ja Google, vaid ka maisemate firmade kasumeid.

"Poliitiline mäng on ta olnud algusest peale, see on selge. Poliitilisest survest on kogu see idee tulnud, et sellega tuleb tegeleda," rääkis neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov.