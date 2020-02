Aab: maamaks võib tõusta kuni 15%

Juhul, kui valitsus otsustab alustada järgmisel aastal maade hindamisega, ei tõuse maamaks selle järel enam kui 10–15%, kinnitas riigihalduse minister Jaak Aab.

Riigihalduse minister Jaak Aab teeb valitsusele ettepaneku muuta maamaksu määrasid. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna liikmest riigihalduse minister Jaak Aab sõnas, et viimasest maa hindamisest on möödas 19 aastat ja selle aja jooksul on väga suurel määral muutunud turuosaliste hinnang erinevate maade väärtusele. Keskmiselt on praeguse prognoosi järgi läinud maa kallimaks umbes 7,2 korda. Maa turuväärtus sõltub asukohast ja kasutamise võimalustest.