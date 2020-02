Suur kasumiiha sundis Euroopat laenudele piiranguid kehtestama

Sanktsioonides Venemaa kodanike tagamata laenude kogumaht kasvas mullu 18 protsenti, 139 miljardile dollarile. 10 miljonit inimest ehk iga neljas laenaja on tagasimaksetega raskustes. Foto: AFP/Scanpix

Kahtlastel asjaoludel investorite rahaga põgenevate ühisrahastuste ja oodatava finantsinspektsiooni järelevalve kõrval ei tasu sellistesse kohtadesse investeerinud inimestel unustada, et olulise regulatiivse riski toob Euroopas kaasa just Mintose-taoliste portaalide menukusest hoogu saanud kiirlaenubuum.

Taani, Soome ja Norra on viimased lülid riikide ahelas, kus on leitud, et kiirlaenukontoritele tuleks piiranguid seada. Põhjuseks buum pankadevälisel laenuturul, tohutud intressid, kasvav pankrottide ja makseraskustes inimeste arv. Ühisturu reeglite eiramine peale selle.