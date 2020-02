Enefit Green tegi jaanuaris kõigi aegade tootmisrekordi

Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul on ilm olnud tuuleenergia tootmiseks soodne. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis jaanuaris 165 gigavatt-tundi elektrit, mis on rohkem kui kunagi varem ettevõtte ajaloos.

"Tänavune talv on olnud erakordselt soe. Ilm on meile soodsalt olnud täpselt parasjagu tuuline. Meie töö tuulikute töökindluse nimel on olnud järjepidev ja nii võtsimegi maksimumi lähedase tulemuse," kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.