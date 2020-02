Väikeettevõtja: tahtsin teha kolmandiku võrra vähem tööd, aga siis...

Weekend festivali lava ehitus aastal 2018. Foto: Horizons OÜ

"Töö on nagu viski, tahan mekkida ja tunda selle kõiki nüansse," ütleb ajutisi meelelahutusrajatisi ehitava Horizons OÜ omanik Karl-Erik Joandi.

Värskesse Gaselli TOPi jõudnud Horizons OÜ omanik Karl-Erik Joandi ütles, et 2018. aasta oli tema jaoks töiselt igati koloriitne ja seepärast oli ta endale lubanud, et teeb 2019. aastal kolmandiku võrra vähem tööd. „Arvasin, et olen enda ootuste tippu jõudnud," ütles ta. Läks aga hoopis teisiti ja tööd sai tehtud varasemast veel kolmandiku võrra rohkem.