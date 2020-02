Idufirma juhi edu valem: ära ole mölakas ja kamaluga kannatust

"Ma ise olen TransferWise'i taustaga, kus mingil hetkel võeti väga selgelt sihikule see, et meil on vaja hakata kasumit tootma või vähemalt oma rahavoogudega nulli jõuda. See oli väga selge kainestav samm kogu ettevõtte jaoks," rääkis oma kogemusest Salvi asutaja Taavi Tamkivi. Foto: Andras Kralla/Äripäev