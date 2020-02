Börsil terendab potentsiaalikas teenimiskoht

Arvestades energiasektori dividendiaktsiate hinnalangust oma 52 nädala tipphinnast, on nende dividendimäär hoogsalt tõusnud. Norra ettevõtte Equinori (endise Statoili) investorid saavad praegu aktsiat ostes näiteks 6% dividendi. Foto: Reuters/Scanpix

Toornafta nõudluse vähenemine ja sellest tulenev hinna langus maailmaturgudel on vedanud alla ka energiasektori ettevõtete aktsiate hinnad, tehes nende dividenditootluse ahvatlevaks.

Energiasektori börsifirmad on viimastel nädalatel ja kuudel sattunud surve alla. Erakordselt soe talv ja suhteliselt ebasoodne investormeelsus niinimetatud traditsiooniliste energiafirmade suhtes on juba mõnda aega hoidnud selle sektori firmade aktsiaid kallinemast. Hiinast alguse saanud koroonaviiruse puhang ja sellega seotud paljude sealsete tehaste sulgemine on lisaks käivitanud Hiina majanduse jahenemise ahelreaktsiooni.