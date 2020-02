Ettevõtted pagesid Brexiti eest Hollandisse

Holland on Brexiti üks suuremaid võitjaid. Foto: Scanpix

Bloomberg kirjutab, et Holland on üks popimaid riike, kuhu ettevõtjad Brexiti tõttu läinud on.

Hollandi välisinvesteeringute agentuuri andmetest selgub, et läinud aastal otsustas oma peakontori Hollandisse viia või sinna filiaali rajada 78 ettevõtet. Agentuur ütles, et vahetult pärast Brexiti hääletust 2016. aastal läks Hollandisse üle 62 firmat. Nende ettevõtete sekka ei kuulu üksnes Briti firmad, vaid ka USA ja Aasia ettevõtted.