Eesti suunamudija elab ära sotsiaalmeedias teenitavast tulust

Sotsiaalmeedia suunamudija Tanel Pajuri tõdes, et sotsiaalmeedias sisu luues on võimalik ära elada, kuid konkurents sotsiaalmeedia mõjuisikute seas on väga tihe. Foto: Erakogu

Alles viimasel kolmel aastal Eesti sotsiaalmeediamaastikul kanda kinnitanud suunamudijad ehk sotsiaalmeedias peaasjalikult nooremate vaatajate seas populaarsed mõjuisikud suudavad lühikesest kasvuperioodist hoolimata end ära elatada, tõdes suunamudija Tanel Pajuri.

Pajuri areng sotsiaalmeedia mõjuisikuks algas koolitusvaldkonnast. "Olin enne väikestviisi arvamusliider, kuid minu sotsiaalmeedia tegevus on nii kiiresti kasvanud, et kõik see edu on mulle tulnud viimase poole aasta jooksul," tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis Tartust pärit Pajuri, kes äsja võitis Kanal 2 telesaate "Suunamudijate meistriklass".