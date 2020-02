Võlad üle pea: aasta põllumehe firmad läksid haamri alla

Indrek Klammer oli eile Rakveres Viru maakohtus kahe enda rajatud ettevõtte pankrotiistungil. Foto: Andras Kralla

Alles läinud sügisel aasta põllumeheks valitud Lääne-Virumaa ettevõtja Indrek Klammer maadleb võlgadega, mis viisid tema kaks firmat põhja. Viimane löök saabus läinud aastal, kui uksest astus sisse veterinaaramet.

Ajutised pankrotihaldurid leiavad, et Klammer pidanuks pankrotiavaldused juba varem esitama, aga Klammer uskus, et saab põhja vajunud firmad jalgele. „Paraku kuskil on piir,” sõnas Klammer.